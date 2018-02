Tragedia sfiorata, nella notte, in pieno centro a Milano: un clochard italiano di 55 anni è stato dato alle fiamme in via Ugo Foscolo, a pochi passi dal Duomo, in una zona che di giorno è frequentata da numerosi turisti e cittadini, mentre di notte diventa un dormitorio a cielo aperto. Stando a quanto si apprende, intorno alle due, l'uomo stava dormendo quando qualcuno gli si è improvvisamente avvicinato e ha dato fuoco alle sue coperte e ai suoi vestiti. Svegliato di soprassalto dal calore, l'uomo ha avuto la prontezza di spegnere subito le fiamme, riportando per questo soltanto lievi ustioni alle mani.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che, nonostante le condizioni del 55enne non apparissero gravi, hanno optato per il ricovera all'ospedale Fatebenefratelli per effettuare ulteriori accertamenti. Sul luogo del tentato omicidio e, poi, nel nosocomio meneghino, sono arrivati anche gli uomini della Polizia di Stato: agli agenti che lo hanno interrogato, il clochard ha raccontato di aver visto un'ombra avvicinarsi al suo giaciglio di fortuna e di aver sentito subito dopo il calore delle fiamme. Ai poliziotti spetta ora il compito di individuare l'autore del folle gesto e di comprenderne le motivazioni.