in foto: Immagine di repertorio

Tragedia nella notte a Brescia. Un uomo di 47 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione in via Martino Franchi. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata attorno alla mezzanotte: un uomo era riverso sull'asfalto in fin di vita. Sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I soccorritori del 118 si sono trovati di fronte una situazione disperata: il ferito è stato caricato su un'ambulanza e trasportato d'urgenza alla Poliambulanza, dove però è deceduto poco dopo il ricovero.

Nessun dubbio da parte dei carabinieri: si è trattato di un suicidio

Sono pochi i dubbi sulla vicenda. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, allertati dal 118 e giunti sul posto, l'uomo si sarebbe suicidato. Il 47enne non era sposato e non aveva figli: era disoccupato da tempo. Non è chiaro cosa lo abbia spinto al tragico gesto estremo: attorno alla mezzanotte avrebbe aperto la finestra del suo appartamento al terzo piano del palazzo, tra via Martino Franchi e via Marchetti, nelle vicinanze del Cimitero Vantiniano, e si sarebbe lanciato nel vuoto, portando purtroppo a compimento i suoi intenti suicidi. In assenza di una lettera o di un biglietto, resteranno sconosciuti i motivi del gesto.

Il dramma ha sconvolto in modo particolare i vicini di casa del 47enne: sono stati loro ad avvertire le forze dell'ordine e ad allertare i soccorsi subito dopo l'accaduto, nella speranza che l'uomo si potesse in qualche modo salvare. Speranze che però si sono spente pochi minuti dopo l'1 di notte, quando dopo l'arrivo alla Poliambulanza i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.