Un altro dramma della solitudine nel periodo delle festività natalizie, questa volta nella provincia bresciana dove un uomo di 62 anni è stato trovato senza vita, giovedì sera, in una cascina abbandonata di Via Giuseppe Mazzini a Frontignano di Barbariga. Stando a quanto trapelato sembra che l'uomo sia deceduto a causa di un malore che lo ha colpito diverse ore prima il suo ritrovamento. L'uomo, un 62enne di nazionalità egiziana, era noto nella zona per essere un senza fissa dimora e per questo i volontari erano soliti portargli del cibo o dargli assistenza medica.

È stato proprio un volontario di una Onlus che lo seguiva da tempo a lanciare l'allarme allertando le forze dell'ordine: l'uomo infatti aveva preso appuntamento con l'associazione di volontariato per incontrarsi nei giorni successivi. Cosa che però non ha fatto. A questo punto le forze dell'ordine si sono attivate raggiungendo alcuni dei posti che il senzatetto frequentava maggiormente, tra questi proprio la casina dove è stato ritrovato ormai senza vita. Sul posto sono accorsi oltre ai carabinieri anche i vigili del fuoco, un'auto medica e un'ambulanza dei volontari di Dello. È probabile che ad ucciderlo si stato un infarto sopraggiunto proprio il giorno di Natale: sulla sua morte sono stat comunque avviate delle indagini, in attesa che l'autopsia confermi che si sia trattato di morte naturale. ma come da prassi i carabinieri stanno ancora indagando sulla vicenda.