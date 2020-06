in foto: Immagine di repertorio

Era lì in quel letto adagiata probabilmente da un ann o Luisa Tettamanti, la donna di 82 anni ritrovata senza vita nel suo appartamento di Como in zona Muggiò: è stata una sua lontana parente ad allertare i soccorsi non appena si è resa conto che qualcosa non andava. Non la vedeva da mesi e per questo aveva deciso di farle visita, quando ha visto che nessuno andava ad aprirle la porta si è insospettita e ha richiesto l'intervento del 112. Quando i vigili del fuoco insieme con la polizia di Como hanno fatto irruzione nell'appartamento hanno trovato il corpo dell'anziana ormai in avanzato stato di decomposizione: secondo una prima analisi del medico sembra che il decesso sia avvenuto molti mesi fa.

Il cadavere scoperto da una lontana parente andata a farle visita

Secondo quanto ricostruito finora sembra che la donna che viveva da sola non aveva contatti con nessuno da tempo: i vicini non la vedeva da mesi e molti hanno riferito che pensavano si fosse trasferita da qualche parente lontano o che fosse andata in una casa di riposo. Ma così non era: la donna era in casa dove è morta probabilmente per cause naturali nel suo letto, porte e finestre chiuse dall'interno e nessun elemento anomalo ritrovato dalla polizia che faccia pensare a qualcosa di diverso. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi necessari mentre e il magistrato di turno della Procura di Como, Antonia Pavan, ha già disposto l'autopsia per fare luce sulle cause del decesso. Ora gli inquirenti dovranno capire come mai nessun parente abbia cercato la donna per tutto questo tempo e perché la sua morte si sia consumata come un dramma della disperazione.