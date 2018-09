in foto: La stazione di Lodi (Immagine di repertorio da Wikipedia)

Un uomo di 54 anni è morto dopo essere stato investito da un treno alla stazione di Lodi. L'incidente è avvenuto attorno alle 15, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Non è chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della questura di Lodi, che hanno effettuato i rilievi di rito per conto dell'autorità giudiziaria per appurare la dinamica dell'episodio. Per l'uomo travolto dal convoglio non c'è stato niente da fare: il personale paramedico ne ha solo potuto constatare il decesso.

Pesanti ritardi sulla linea Piacenza-Lodi-Milano

L'investimento mortale ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria della linea Piacenza-Lodi-Milano. Nell'immediatezza dell'episodio il traffico è stato interrotto su tutti i cinque binari dello scalo ferroviario. La circolazione, come riferisce Rete ferroviaria italiana sul proprio sito, è stata in seguito ripristinata attorno alle 16 su un solo binario, mentre proseguivano gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. I ritardi accumulati hanno sfiorato i 120 minuti. Secondo l'ultimo aggiornamento di Trenord delle 17.27, la circolazione è stata ripristinata su due binari: a causa dell'investimento sono stati cancellati i treni 20426 (Piacenza – Greco Pirelli delle 15.09), 20419 (Milano Greco Pirelli – Piacenza delle 16.40), 20417 (Milano Greco Pirelli – Piacenza delle 15.40) e 20430 (Piacenza – Greco Pirelli delle 17.09).