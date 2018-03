Drammatica scoperta, questa mattina, alla stazione Cadorna di Milano: un ragazzo di soli 20 anni, stando a quanto si apprende originario di Como, è stato trovato morto all'interno di uno dei bagni in un convoglio Trenord. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo aveva viaggiato su un treno della linea Saronno-Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 20enne.

Sul luogo della tragedia sono arrivate anche le forze dell'ordine: stando ad un primo esame esterno sul corpo del ragazzo, è probabile che la morte sia sopraggiunta a causa di una overdose da stupefacenti. Ad ogni modo, saranno accertamenti più approfonditi a stabilire con esattezza le cause del decesso: molto probabile che, nelle prossime ore, sul corpo del 20enne verrà effettuata l'autopsia, che chiarirà una volta per tutte cosa gli è accaduto.