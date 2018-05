Una tragedia immane quella che, nella serata di oggi, giovedì 10 maggio, ha colpito la comunità di Pioltello, nella provincia di Milano, già devastata, lo scorso febbraio, dal disastro ferroviario che ha provocato tre morti: in piazza Garibaldi, intorno alle 20.30, un bambino di soli 4 anni è deceduto precipitando dalla finestra della sua abitazione, al quinto piano di un edificio. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118, con un'automedica e un'ambulanza: disperata la corsa all'ospedale San Raffaele di Milano, dove il personale medico, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo, morto a causa del violento impatto con l'asfalto.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire l'esatta dinamica del dramma: stando ad una prima ricostruzione effettuata dai militari dell'Arma, pare che il bambino, che era in casa con la madre e con il fratello, stesse giocando in corridoio con una palla. Quando la piccola vittima ha visto la sfera cadere dalla finestra, si sarebbe sporto per inseguirla, perdendo l'equilibrio e precipitando nel vuoto. La madre e il fratello del bambino sono stati portati, in evidente stato di choc, nella caserma dei carabinieri, dove sono stati ascoltati circa la dinamica dei fatti.