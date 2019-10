in foto: Angelo Lottermoser (Foto Facebook)

Lutto a Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, per la scomparsa del 26enne Angelo Lottermoser, trovato senza vita in casa nella serata di lunedì 28 ottobre. L'allarme era scattato perché da alcune ore non rispondeva più al telefono. I familiari si sono quindi attivati per rintracciarlo e hanno fatto la tragica scoperta. Il giovane, di origini siciliane, viveva da alcuni anni in paese. Restano la chiarire le cause dell'improvviso decesso, forse provocato da una malattia cronica di cui non era a conoscenza, ma al momento non viene esclusa nessuna possibilità. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sull'accaduto.

Dramma nel Lecchese: 26enne trovato senza vita in casa

Secondo quanto riportato dai media locali, sarebbe stata la sorella del giovane a fare il triste ritrovamento. La donna, non riuscendo a mettersi in contatto con Angelo, ha chiamato le forze dell'ordine che hanno aperto la porta dell'abitazione e trovato il 26enne riverso sul pavimento. La notizia del dramma si è rapidamente diffusa in paese e sono moltissimi i messaggi di addio e di cordoglio, pieni di affatto e commozione, pubblicati online e sulla pagina Facebook del ragazzo. In tanti hanno ricordato la sua passione per la cucina (Angelo aveva lavorato in un noto ristorante in città) e il suo amore per la vita. In uno dei messaggi Angelo viene definito "un ragazzo pieno di luce, bellezza e brio", mentre tutti manifestano lo sconcerto per una morte senza ancora una spiegazione a soli 26 anni.