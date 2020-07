in foto: immagine di repertorio

Il cadavere di un ragazzo di 21 anni di origini pachistane è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 2 luglio, nelle acque del fiume Adda. Il giovane, in compagnia di altri amici a Canonica, si era tuffato nel fiume senza più riemergerne. L'allarma è scattato nel pomeriggio di oggi e subito dopo sono partite le ricerche dei sommozzatori che hanno ritrovato il corpo del 21enne nel comune di Vaprio d'Adda, poco più a valle del punto in cui si era tuffato.

Pensionato muore annegato all'Idroscalo di Milano

Tragedia anche nel pomeriggio di ieri, a Milano, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita annegando nelle acque dell'Idroscalo. Secondo quanto ricostruito, il pensionato si è tuffato in un punto non balneabile del lago artificiale insieme al suo cane, probabilmente per trovare refrigerio dal caldo milanese. Dopo poche bracciate, però, avrebbe accusato un malore, lasciano il cane da solo che, successivamente, è tornato a riva. A dare l'allarme alcuni passanti che avrebbero visto la scena. Arrivati, i sommozzatori della polizia locale hanno dato il via alle ricerche, rinvenendo il suo corpo ormai privo di vita a tre metri e mezzo di profondità e a circa dieci di distanza dalla riva. Sul suo cadavere non sono stati trovati segni di violenze, motivo per cui si pensa che la causa del decesso sia stato un malore accusato durante la sua breve nuotata. Inutili i tentativi di rianimazione operati dai soccorritori del 118. Per lui, purtroppo, era già troppo tardi.