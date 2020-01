Accusavano tutti gli stessi sintomi, nausea, vomito e dolori addominali, i bambini soccorsi ieri a Dorga, comune in provincia di Bergamo a causa di un'intossicazione alimentare. Ospiti di una struttura privata, i 50 ragazzini dell'oratorio, in gita al Santuario nella frazione di Castione della Presolana, hanno consumato una cena a base di gnocchi al pomodoro prima di iniziare qualche ora dopo a stare male. L'allarme è scattato intorno alle mezzanotte di ieri quando è stato allertato il 112: sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 con sei ambulanze e un'auto medica.

Nessuno è stato soccorso in gravi condizioni

Come riportato da Areu, nessuno fortunatamente era in gravi condizioni, ma il 118 ha dovuto organizzare un vero e proprio intervento di maxi emergenza, allertando le varie associazioni di soccorritori sul territorio tra cui la Croce Blu di Gromo, i Volontari della Presolana e la Croce Verde di Colzate che sono intervenuti con dei pulmini per trasportare in ospedale i bambini e anche qualche accompagnatore. I ragazzini tutti di età compresa tra i 7 e i 16 anni sono stati distribuiti nei vari ospedali della provincia, Papa Giovanni, Seriate, Alzano Lombardo e qualcuno anche a Esine.