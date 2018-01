in foto: Foto la provinciacr.it

Una donna di 35 anni, Amantia Sula moglie di un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di Cremona, è deceduta in un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi – mercoledì 10 novembre – all'incrocio tra via Postumia e la Strada Provinciale 33 nel nel territorio di Gazzo Pieve San Giacomo, in provincia di Cremona.

Al volante si trovava proprio il marito della donna deceduta, quando il Suv Bmw si è scontrato con un camion e l'auto è finita in un fosso laterale. Nel tremendo impatto la donna è deceduta sul colpo, mentre l'uomo è rimasto ferito in modo serio, ma da quanto si apprende non è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunte due ambulanze e un'eliambulanza da Brescia, mentre i vigili del fuoco hanno prima estratto l'uomo e la donna dall'auto finita nel canale, poi hanno provveduto ad issare la vettura, riportandola sul piano stradale. La Polizia Stradale è stata lungo impegnata per i rilievi del caso, per accertare la dinamica ed eventuali responsabilità nel sinistro.