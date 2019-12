in foto: I cartelli comparsi in metro a Milano

"Attenzione, questo treno potrebbe frenare bruscamente. Reggersi ai sostegni", recitano così i cartelli apparsi su alcuni convogli della metropolitana milanese negli ultimi giorni. E ancora: "Per la tua sicurezza e quella degli altri passeggeri reggiti agli appositi sostegni". Si tratta di un'iniziativa di Atm che giunge dopo quella delle scorse settimane che ha visto la comparsa di annunci audio ripetuti sui treni della linea rossa che invitano i passeggeri a "reggersi ai sostegni". Precauzione sembra la parola d'ordine dell'azienda che gestisce i trasporti milanesi e che ha voluto così dare un segno ai pendolari dopo i numerosi episodi di brusche frenate in metropolitana che hanno causato negli ultimi mesi diversi feriti. Episodi che hanno portato all'apertura di un'inchiesta in Procura a Milano.

Frenata più dolce per i treni vecchi

Proprio prima di Natale si è tenuto un vertice tra i responsabili Atm, la polizia locale e il vicesindaco Anna Scavuzzo per definire un cronoprogramma per affrontare il problema: l'azienda che si occupa dei trasporti di Milano si è impegnata a sostituire i treni con modelli più vecchi ma con una modalità di frenata ‘più dolce', quindi intervenire a partire da marzo sul software sviluppato da Alstom, infine risolvere definitivamente il problema entro ottobre 2020. Già diversi mesi fa, in una conferenza stampa, il direttore generale di Atm, Arrigo Giana aveva indicato in un problema di modulazione delle frenate di emergenza la causa dei bruschi stop. Qualche giorno fa, dopo un altro episodio che aveva causato otto feriti, l'assessore alla Mobilità di Milano Marco Granelli aveva invece puntato il dito contro "il sistema di segnalamento che mette in comunicazione i treni della M1″, di proprietà dell'azienda Alstom che lo gestisce.