Paura attorno all'ora di pranzo di ieri nel pieno centro di Milano, in largo Cairoli. Una donna di 50 anni è finita in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata punta da un insetto. L'episodio, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno. Stando a quanto ricostruito la donna era allergica alle punture e al veleno di api e vespe. Probabile che proprio uno di questi insetti l'abbia punta: fin da subito la donna ha iniziato a mostrare gravi sintomi e sul posto è stato chiamato il 118. I soccorritori sono arrivati a bordo di un'ambulanza e un'automedica: la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli. In largo Cairoli, di fronte al Castello Sforzesco, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.

Cos'è lo choc anafilattico

Lo choc anafilattico è la forma più grave dell'anafilassi, vale a dire una grave reazione allergica i cui sintomi si manifestano a pochissima distanza dall'evento scatenante. Tra questi ultimi rientrano solitamente punture di insetti o assunzione di farmaci o alimenti ai quali il soggetto è allergico. Lo choc anafilattico può portare anche alla morte del soggetto che lo subisce.