Una donna di 60 anni è morta dopo essere stata travolta da un treno nei pressi della stazione di Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza. L'incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto poco dopo le 14 sulla linea Chiasso-Como-Monza-Milano, su cui viaggiano i treni regionali Trenord della linea S11. Sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine, assieme ai vigili del fuoco. Purtroppo, però, per la 60enne non c'è stato nulla da fare. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario, un suicidio.

L'elenco dei treni cancellati.

La tragedia e i successivi accertamenti dell'autorità giudiziaria hanno provocato pesanti conseguenze sul traffico ferroviario: Trenord in una nota ha parlato di cancellazioni, variazioni di percorso e ritardi fino a due ore per i convogli che percorrono la linea. Sul sito della partecipata della Regione Lombardia sono riportati tutti i convogli cancellati