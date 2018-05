Tragedia sfiorata poco dopo le 15.30 alla stazione di Casorate Sempione, in provincia di Varese. Una donna, che secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza ha 34 anni, è stata investita da un treno. Si sarebbe trattato, stando ai primi accertamenti, di un gesto volontario: la donna avrebbe atteso l'arrivo del treno per lanciarsi sotto al convoglio. La persona investita si è fortunatamente salvata: è stata soccorsa da un'infermiera che era presente in stazione e successivamente trasportata in ambulanza all'ospedale di Varese. La 34enne sarebbe rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso: è stata ricoverata in codice giallo e non sarebbe dunque in pericolo di vita.

Pesanti le conseguenze dell'investimento sul traffico ferroviario. Come riportato da Rete ferroviaria italiana in una nota, la circolazione dei treni della linea Domodossola-Rho è stata inizialmente sospesa dalle 15.30 tra Gallarate e Somma Lombardo. Secondo l'ultimo aggiornamento, comunicato alle 16.46 da Trenord, cla circolazione è ripresa gradualmente su un unico binario. L'azienda di trasporto regionale parla di un "investimento non mortale", riferendo che "gli accertamenti di sicurezza da parte delle forze dell'ordine sono ancora in corso". I viaggiatori diretti a Gallarate da Milano Porta Garibaldi e viceversa possono utilizzare i treni della linea suburbana S5 e della linea Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio.