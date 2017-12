Una morte che ha sollevato qualche sospetto da parte dei medici. E sulla quale la procura ha deciso quindi di volerci vedere chiaro. La scorsa notte una donna di 94 anni è deceduta nella sua abitazione in via Cilea a Milano, in zona Gallaratese. È stata la badante, che viveva con l'anziana, a dare l'allarme: i medici e gli infermieri del 118, giunti sul posto, hanno cercato di rianimare la donna, che era in arresto cardiocircolatorio, durante tutto il tragitto dalla sua abitazione al San Carlo. Già prima di arrivare in ospedale, però, si sono dovuti arrendere all'evidenza: la 94enne è purtroppo deceduta.

Sul collo dell'anziana trovato un segno sospetto.

Come riporta la testata "Milanotoday", i medici del pronto soccorso hanno però notato un segno sospetto sul collo dell'anziana. Da qui la decisione di avvertire i carabinieri, che hanno a loro volta allertato il pubblico ministero di turno. Per fugare ogni sospetto sulle cause del decesso dell'anziana, il magistrato ha deciso di disporre l'autopsia sulla salma. L'ipotesi principale resta quella di una morte per cause naturali: il segno sul collo potrebbe essere stato provocato dal fatto che la 94enne da quattro anni era costretta a rimanere sul letto a causa di problemi di salute. Saranno però gli esiti dell'esame autoptico a eliminare ogni dubbio sul decesso dell'anziana, eliminando il sospetto che possa essersi trattato di morte violenta.