in foto: Ananta Guarneri, la donna scomparsa

Ore d'ansia nel Bresciano per Ananta Maria Guarneri, 43enne scomparsa da lunedì 29 ottobre. La donna, originaria di Villanuova sul Clisi, è stata vista per l'ultima volta nella zona di Raffa di Puegnago, in provincia di Brescia. Si è allontanata a bordo della sua auto, una Lancia Y di colore grigio scuro e ha fatto perdere le proprie tracce. Al momento della scomparsa non aveva con sé il cellulare: stando a quanto trapelato sul suo conto, la donna stava attraversando un periodo di fragilità. Ananta Maria, come da foto, è mora ed è alta un metro e 60. Si teme per la sua incolumità: quando si è allontanata infatti sul Bresciano si stava abbattendo una violenta ondata di maltempo. Nelle stesse ore in cui è scomparsa si erano perse le tracce anche dell'alpino Egidio Fontana, di 85 anni. Il corpo senza vita dell'anziano è stato individuato oggi nelle acque del fiume Chiese. La speranza è che le ricerche di Ananta possano concludersi con un esito diverso. Chiunque dovesse avere informazioni sulla donna può chiamare il 112 o i carabinieri di Manerba del Garda allo 0365551010.