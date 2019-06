in foto: (Immagine di repertorio)

"Donare il sangue è un gesto che non costa nulla, ma può salvare una vita". A dirlo, in occasione della Giornata mondiale del donatore istituita dall’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ogni 14 giugno, è stato l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino, recentemente eletto al Parlamento europeo. Majorino ha lanciato un appello a tutti i milanesi affinché vadano a donare, soprattutto in vista di un periodo come la stagione estiva durante il quale la carenza di sangue è un problema più avvertito del solito.

Anche a Milano le donazioni sono in calo

I milanesi sono buoni donatori, ma anche in città si è fatto sentire quel calo delle donazioni che continua in tutta Italia da diversi anni. Da inizio gennaio al 31 maggio di quest'anno i milanesi hanno donato 36.078 unità di sangue, pari a circa 16mila litri. Tanti, ma meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando vennero donate 933 sacche in più (il 2,52 per cento). La strada per soddisfare il bisogno trasfusionale di tutti gli ospedali cittadini è ancora lunga: mancano difatti 30mila unità.

Ecco dove donare il sangue a Milano

Anche per questo può essere utile sapere dove bisogna recarsi se si vuole donare il sangue. Il Comune di Milano in una nota ha evidenziato un elenco di strutture che vi proponiamo di seguito.