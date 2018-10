Tutto pronto a Milano per il derby tra Inter e Milan, in programma per le 20.30 di domenica 21 ottobre. E come di consueto, è stato predisposto il piano viabilità per consentire alle decine di migliaia di tifosi che affolleranno lo Stadio Giuseppe Meazza di raggiungere l'impianto con i mezzi pubblici, e cercare di limitare i disagi che possano derivare dal traffico di autovetture private.

Metropolitana, autobus e navette speciali osserveranno così orari speciali, con modifiche ai percorsi, in modo da permettere alle persone di raggiungere agevolmente lo stadio e, soprattutto, di gestire il deflusso nel dopo-gara, ovvero dopo le 22.30 circa, quando ci sarà il fischio finale del derby numero 222 in assoluto, il numero 191 in campionato ed il 169esimo in Serie A. Ed il pubblico sarà quello delle grandi occasioni: basti pensare che a 48 ore dal calcio di inizio erano stati venduti già tutti i biglietti, per cui sugli spalti sono previste 78mila presenze, con un incasso di circa 5 milioni di euro. Senza dimenticare le televisioni: 196 i paesi collegati e 700 gli operatori dell'informazione presenti allo stadio. Insomma, un derby mondiale. Ecco dunque il piano per gli spostamenti con i mezzi pubblici per i tifosi nerazzurri e rossoneri.

Metropolitana

Per raggiungere lo stadio, prendere la linea M5 fino a San Siro Stadio o la linea M1 fino a Lotto. Stazioni chiuse temporaneamente dopo la partita. Per facilitare l’uscita dallo stadio dei tifosi alla fine della partita, su disposizione della Questura, saranno chiuse le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta. In alternativa, usare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto o raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 10/15 minuti.

Bus e navette speciali

Le linee 16 e 90/91 sono potenziate con vetture aggiuntive. Previsto anche un servizio navette tra Lampugnano da e per lo stadio. Linee 16, 49, 64, 80 e 98 modificate, e nel dettaglio:

– Linea 16: prima dell’inizio della partita, viene cancellata la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In uscita dallo stadio, viene cancellata la fermata di via Dessié prima di piazza Axum.

– Linea 49: due ore prima dell’inizio della partita, modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine della partita per un’ora circa, stessa modifica in direzione Lotto M1/M5; in direzione piazza Tirana, stessa deviazione percorrendo via Novara anziché via San Giusto.

– Linee 64 e 80: dalla fine della partita per un’ora circa, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto.

– Linea 98: dalla fine della partita per un’ora circa, la linea modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2. Dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare.