Prosegue l'iniziativa "Domenica al museo", voluta dal Ministero per i Beni culturali e a cui il Comune di Milano è stato uno dei primi ad aderire. Il 4 febbraio, prima domenica del mese, l'ingresso ai musei civici del capoluogo lombardo sarà gratuito per tutti i visitatori. Lunga e interessante la lista delle strutture che sarà possibile visitare gratuitamente: dalla Pinacoteca di Brera alle vicine Gallerie d'Italia in piazza Scala, dall'arte antica custodita nei musei del Castello Sforzesco – dove è ospitata anche la Pietà Rondanini – a quella più "avanti" di secoli ospitata nella Gam (Galleria d’arte moderna) in via Palestro. E ancora: i musei dei Risorgimento, Archeologico e quello di Storia Naturale, l’Acquario civico che si trova al Parco Sempione, unico lascito nell'area dell'Esposizione internazionale del 1906, la Casa Museo Boschi Di Stefano e lo Studio Museo Francesco Messina, fino al museo del Novecento che si affaccia su piazza Duomo. L'ingresso è gratuito anche al Museo del Cenacolo Vinciano, che ospita la famosissima "Ultima cena" di Leonardo: qui, però, è obbligatoria la prenotazione.

Al Castello Sforzesco laboratori e percorsi per i bambini.

L'iniziativa del Mibact, che coinvolge altre città d'Italia e ha incontrato ovunque un grande successo di pubblico, sia italiano sia straniero, è rivolta anche ai più piccoli, affinché diventino in futuro attenti fruitori del patrimonio artistico di cui il nostro Paese è ricco. A Milano, ad esempio, anche in occasione di questa "Domenica al Museo", il Castello Sforzesco proporrà laboratori creativi e percorsi didattici – questi ultimi a pagamento – rivolti a bambini dai 4 ai 12 anni.