Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri – martedì 8 maggio – a Voghera in provincia di Pavia. Qui un ragazzino di dodici anni è stato travolto da un'auto mentre stava attraversando la strada. Da quanto si apprende il giovanissimo stava impegnando la strada lungo le strisce pedonali su via Gramsci, quando è stato colpito da una vettura. L'impatto lo ha sbalzato in aria per poi fargli battere la testa con violenza sull'asfalto. Trasportato in ospedale d'urgenza con un grave trauma cranica, è stato ricoverato in gravi condizioni e la prognosi rimane riservata.

Il conducente dell'auto si è fermato subito dopo l'investimento, per poi darsi alla fuga dopo una manciata di secondi. Le forze dell'ordine sono sulle sue tracce: le telecamere delle zone e le testimonianze stanno venendo passate al setaccio per individuare il pirata della strada, che è invitato a consegnarsi spontaneamente negli uffici di polizia.