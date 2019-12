Dramma per Marco Cappato, oggi in aula al tribunale di Milano per il processo che lo vede imputato per aiuto al suicidio per la morte di Dj Fabo. L'esponente radicale e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni ha ricevuto la notizia della morte di sua madre, che era malata da tempo, mentre era in corso il processo. I legali di Cappato, che è uscito dall'aula in lacrime, hanno chiesto e ottenuto una breve sospensione dell'udienza. Anche il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano gli ha fatto le condoglianze, prima che l'udienza riprendesse.

Processo per la morte di Fabiano Antoniani: verso l'assoluzione di Cappato

Marco Cappato è a processo davanti alla Corte d'Assise per aver accompagnato Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo, in una clinica in Svizzera nel febbraio 2017 per ricevere il suicidio assistito. Fabo era da tempo paralizzato e cieco dopo un gravissimo incidente stradale, viveva tra dolori lancinanti e aveva espresso la volontà di morire. Il caso dal tribunale milanese si era spostato alla Corte costituzionale, che con una storica sentenza ha sancito che non è punibile chi aiuta al suicidio "una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni liberi e consapevoli". Per questo il pubblico ministero Tiziana Siciliano nella requisitoria ha chiesto l'assoluzione per l'esponente radicale perché "il fatto non sussiste". In aula ad assistere all'epilogo del processo è presente anche la fidanzata di dj Fabo, Valeria Imbrogno.