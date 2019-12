È in corso dalle 3 della scorsa notte lo sciopero del personale Trenord indetto per la giornata di oggi, domenica 15 dicembre. La mobilitazione ha provocato disagi e cancellazioni su diverse direttrici, anche se la circolazione non è completamente paralizzata. Attorno alle ore 12, secondo quanto reso noto dall'azienda, circolava un treno su tre. Secondo i dati diffusi dal sindacato Orsa Ferrovie, "l’adesione è stata superiore all’80 per cento".

Sciopero Trenord, circola un treno su tre. Orsa: Adesione altissima

"Questo alla faccia dei comunicati aziendali che affermano che la rappresentanza dell’OR.S.A. è del 14 per cento dei propri dipendenti", commenta in una il sindacato, "con l’altissima partecipazione allo sciopero odierno i ferrovieri di Trenord hanno voluto mandare un chiaro ed univoco messaggio alla proprietà, ai vertici aziendali ed alla politica Lombarda". Nei giorni scorsi Orsa aveva l'azienda di aver fatto "pressioni da parte dei superiori in particolare nei confronti dei nuovi assunti che hanno contratti precari e privi delle tutele dell’art. 18" chiedendo ai lavoratori se avessero intenzione di aderire allo sciopero.

Lo scontro tra azienda e sindacato

Lo sciopero proclamato per oggi aveva provocato nei giorni scorsi un duro scontro tra Trenord e il sindacato. L'azienda aveva criticato la decisione di scioperare di domenica, quindi senza le fasce di garanzia che non sono previste nei giorni festivi, e aveva informato le prefetture di Milano e Como paventando "rischi per l’ordine e la mobilità pubblici". Trenord aveva anche sottolineato che Orsa è l'unica sigla sindacale ad aver "scelto la via conflittuale", mentre con le altre sigle sindacali erano stati siglati "tre accordi storici che valgono, a favore dei lavoratori, oltre 13 milioni di euro". La risposta del sindacato era arrivata con una richiesta: "Chiediamo a Trenord la stessa sensibilità, rivolta a chi deve fare shopping per Natale, anche per i propri dipendenti"