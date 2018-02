in foto: Foto d’archivio

A Busto Arsizio, Varese, una dipendente di una scuola è stata ricoverata per meningite batterica all'ospedale di Legnano. Anche se le sue condizioni sono stabili e non gravi, l'Azienda Sanitaria di Varese ha già avviato la profilassi antibiotica per tutte le persone che sono entrate in contatto con la donna. Secondo quanto riporta Il Giorno la donna si è ammalata per un'infezione batterica da meningococco, ma non sarebbe entrata in contatto, ha precisato la Ats Insubria, con i bambini che frequentano della scuola. Per precauzione sono stati sottoposti a profilassi solo i familiari e i colleghi. Tra di loro, come detto, non c'è nessuno studente.

Confermata la diagnosi: meningite da meningococco.

La donna ha cominciato a sentirsi male lo scorso 26 gennaio, ma giovedì mattina le sue condizioni sarebbero peggiorate a tal punto da costringerla a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Una volta confermata la diagnosi di meningite da meningococco, i medici hanno deciso di ricoverarla. Le sue condizioni, comunque, sono stabili e non preoccupano i sanitari. “L’attuale quadro clinico della signora è confortante ed è già stato possibile effettuare tutte le profilassi necessarie”, si legge in una nota diffusa dall'ospedale in cui la donna è in cura.