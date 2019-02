in foto: Foto di repertorio

Diego Colombo, 43enne di Mornago (Varese), stava praticando il fuoripista con lo snowboard nella zona tra il Gavia e l'Aple Plaghera quando è finito in un crepaccio ed è morto. E' stato soccorso con un'eliambulanza, ma è deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale Morelli di Sondalo, Sondrio. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri in servizio sulle piste da sci del comprensorio di Santa Caterina Valfurva, Sondrio.

Con lui c'era un amico, che ha immediatamente lanciato l'allarme. Le operazioni si sono rivelate purtroppo complicate e lunghe. Probabilmente l'uomo è morto anche per assideramento. Stando al bollettino diffuso dall'Arpa Lombardia nella giornata di oggi, a causa delle condizioni meteorologiche, il fuoripista era vietato. La tragedia è avvenuta intorno alle 9 e 30 di questa mattina, domenica 3 febbraio, e sul posto sono intervenuti per i primi soccorsi i carabinieri sciatori della caserma di Bormio, dipendenti dalla Compagnia di Tirano. In attesa dell'arrivo dell'eliambulanza, operazione che come detto si è rivelata difficoltosa, sono stati loro a tentare le prime manovre di rianimazione nei confronti del 43enne, purtroppo senza successo. Lo sciatore è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Morelli di Sondalo in condizioni gravissime. E' morto circa un'ora dopo il suo ricovero. Il magistrato che si occupa delle indagini, Stefano Latorre, deciderà se disporre l'autopsia sul corpo di Colombo.