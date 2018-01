Una violenta lite tra due detenuti è sfociata in un'aggressione a tre agenti della polizia penitenziaria intervenuti per placare gli animi. L'episodio, denunciato dal sindacato nazionale autonomo della polizia penitenziaria (Sinappe), è avvenuto nella tarda mattinata di oggi all'interno del carcere di Brescia Verziano, che conta due sezioni maschili e una femminile. Due detenuti, un italiano e uno straniero, sono venuti alle mani tra loro per cause ancora da accertare mentre stavano seguendo una lezione scolastica all'interno del penitenziario. Tre poliziotti, due donne e un uomo, sono intervenuti per cercare di separare i due contendenti e riportare la calma. Il loro intervento ha però esasperato ulteriormente gli animi dei due litiganti, che hanno riversato la propria rabbia contro gli agenti. Il detenuto straniero, in particolare, secondo quanto riportato dal Sinappe si sarebbe scagliato contro le due agenti donna, spintonandole con violenza. Grazie all'intervento di altri poliziotti la situazione è tornata alla normalità. Per le due agenti, però, si è reso necessario il trasporto agli Spedali civili a causa di alcune lesioni riportate nelle colluttazione, che sono state medicate dal personale della struttura.

Il Sinappe: Penitenziario vicino al baratro del tracollo.

Il Sinappe, oltre a esprimere la propria solidarietà ai poliziotti coinvolti nell'episodio e a complimentarsi per la prontezza di riflessi dei colleghi coinvolti, che sono riusciti a ristabilire la calma in pochi minuti, ha denunciato la grave situazione in cui versa il penitenziario: "Una carenza cronica di personale, specialmente nel ruolo femminile, ben nota che solo grazie alla competenza gestionale del comandante di reparto non trascina il penitenziario bresciano nel baratro del tracollo", ha scritto in una nota il coordinatore nazionale del Sinappe Antonio Fellone, che ha poi aggiunto che il sindacato si farà portavoce di tali problematiche con gli uffici competenti.