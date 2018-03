Un autista di 33 anni, dipendente di una società di trasporti di Desio, comune della provincia di Monza e Brianza, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver colpito il suo capo sul posto di lavoro. L'uomo, originario di Siracusa ma da tempo residente a Seregno, era stato sospeso da lavoro dal superiore, e considerando la decisione un'ingiustizia ha reagito colpendolo alla testa con una chiave inglese.

L'aggressione è arrivata al culmine della lite per la sospensione disciplinare, di cui però al momento non sono note le ragioni. Forse solo l'intervento di altri dipendenti ha evitato il peggio e costretto l'autista a fermarsi. La vittima dei colpi dell'autista è stato trasportato in ospedale e medicato. Fermato, identificato e arrestato dai militari giunti sul luogo, il 33enne è stato trovato in possesso anche di un coltello da macellaio di cui non ha saputo giustificare la presenza.