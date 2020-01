in foto: Il camion incastrato (Foto dal gruppo Facebook Sei di Desio se…)

Un ferito, qualche danno a un camion e molti disagi. Questo il bilancio di un singolare incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 gennaio, a Desio, in provincia di Monza e Brianza. L'autista di un camion di una nota ditta di corrieri non ha calcolato bene le misure del suo mezzo, imboccando il sottopasso di via Lampugnani nonostante l'altezza del camion fosse superiore al limite consentito, ossia 2,8 metri. Il risultato? Il mezzo si è incastrato sotto il ponte ferroviario, senza possibilità di andare né avanti né indietro.

Sospesa per circa mezz'ora la circolazione dei treni

Il conducente del mezzo, un uomo di 35 anni, è rimasto leggermente ferito nell'urto, che ha invece provocato qualche danno al mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e gli agenti della polizia locale di Desio. Il ferito è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Desio per accertamenti: le sue condizioni non destano preoccupazione. Ben più pesanti invece le ripercussioni dell'episodio sulla circolazione, sia quella veicolare sia quella ferroviaria. Dopo l'incidente, infatti, mentre il sottopasso rimaneva bloccato in attesa che il camion fosse rimosso, la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria che passa sul sottopasso è stata momentaneamente sospesa per consentire ai tecnici di Rete ferroviaria italiana di verificare le condizioni dei binari. Durante l'interruzione, andata avanti per circa mezz'ora fino alle 18, sono state cancellate alcune corse dirette a Como e Milano: solo dopo le verifiche dei tecnici, che non hanno riscontrato problemi di sorta alle rotaie, la circolazione ferroviaria è ripresa. Non è la prima volta che il sottopasso di via Lampugnani è teatro di un incidente simile: le cronache riportano due episodi analoghi a luglio dello scorso anno e a novembre di due anni fa.