in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di domenica 14 giugno a Desenzano del Garda, nel Bresciano: due auto auto si sono scontrate in un violento impatto che ha provocato la morte di una donna e il ferimento grave di due persone, coinvolto anche un bambino di soli 8 anni.

La donna morta aveva 43 anni

L'allarme è scattato intorno alle 16.30 di oggi quando è stato richiesto l'intervento del 118 in via Salvo d’Acquisto, a causa di un frontale tra due vetture: sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori con sei ambulanze e un elisoccorso. Quattro le persone coinvolte nel tragico incidente, tre adulti e un bambino, purtroppo però per una di queste non c'è stato nulla da fare: quando il personale medico è giunto sul luogo dell'incidente una donna che viaggiava a bordo di una delle due auto era già morta, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con l'altra vettura. Le sue generalità non sono ancora state rese note: la vittima aveva 43 anni.

Il bambino trasportato in elisoccorso al Civile di Brescia

Nello schianto sono rimaste ferite anche due persone in maniera piuttosto grave, si tratta di una ragazza di 24 anni e di un ragazzo di 28 anni. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale a Peschiera: le loro condizioni sarebbero piuttosto gravi. Anche il bambino è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio pediatrico del Civile di Brescia, non è chiaro quali siano le sue condizioni. Sul posto sono accorsi anche gli agenti di polizia stradale e i vigili del fuoco. Nella zona si è creata una lunga coda di veicoli: il traffico è piuttosto intenso mentre sono ancora in corso le operazioni per liberare la carreggiata. Intanto la polizia dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente e appurare cosa sia accaduto.