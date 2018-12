in foto: Immagini di repertorio

Paura la scorsa notte per gli ospiti dell'albergo Acquaviva di Desenzano del Garda, che intorno alle 4.30 del mattino hanno visto delle fiamme propagarsi all'interno della struttura. Le 40 persone che in quel momento si trovavano nelle proprie stanze hanno dovuto abbandonare l'albergo a scopo precauzionale: enorme lo spavento per tutti gli ospiti che fortunatamente non hanno riportato ferite. Una sola persona è stata condotta in ospedale per alcuni accertamenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio che era stato già domato con coraggio dal personale dell'hotel. Secondo quanto ricostruito al momento potrebbe essere stato un cortocircuito a causare l'incendio di alcuni contatori: restano comunque da ultimare i rilievi per accertarne le cause. Dopo alcune ore, gli ospiti hanno potuto fare ritorno nelle proprie camere.