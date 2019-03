in foto: Le acque del lago di Garda invase dai liquami

Un video pubblicato sulla pagina Facebook del Cat, Comitato ambiente territorio, testimonia un nuovo allarmante episodio che coinvolge le acque del lago di Garda. Nel filmato si vede chiaramente una chiazza marrone invadere le acque del lago in prossimità degli scarichi del parco Maratona. Le immagini, stando a quanto spiegato dallo stesso Comitato, riguardarebbero uno solo dei due episodi avvenuti lunedì mattina. L'altro scarico sarebbe infatti stato avvistato nelle acque del porto di Rivoltella, frazione di Desenzano del Garda.

"Oggi nuova segnalazione relativamente allo scarico della Maratona. Ancora una volta un'ampia chiazza marrone con rifiuti solidi riversati direttamente nel lago – si legge nel post del Cat che chiede l'intervento immediato delle istituzioni e degli enti preposti a fronte delle numerose segnalazioni giunte negli ultimi mesi dalle associazioni ambientaliste e dai cittadini stessi. "È ora di risolvere questo problema!!". Sulla vicenda si è espresso anche il Movimento 5 Stelle di Desenzano che su Facebook ha denunciato in prima persona l'elevato numero di scarichi fognari più o meno diretti che ogni giorno riversano in acqua elevate quantità di reflui non depurati, ormai da decenni. Un impatto ambientale enorme di cui si è sempre ignorata l'entità, preferendo spostare l'attenzione mediatica verso mega-opere che avrebbero di conseguenza garantito anche mega-finanziamenti".