Sale la febbre per il derby di questa sera, domenica 17 marzo, tra Milan e Inter. Allo stadio Meazza di San Siro sarà presente il pubblico delle grandi occasioni per una partita che, dopo diversi anni, è tornata ad essere di vertice: Milan e Inter sono infatti rispettivamente al terzo e quarto posto in classifica, separate da un solo punto. Il match tra i cugini rossoneri e nerazzurri profuma insomma di Champion's league.

Potenziate le metro e alcune linee di tram e bus

Le migliaia di tifosi che si recheranno allo stadio Meazza di San Siro per assistere alla partita di calcio potranno utilizzare agevolmente i mezzi pubblici: Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, ha infatti potenziato il servizio per questa sera. Per raggiungere lo stadio si potranno utilizzare la linea M5 (lilla) fino a San Siro Stadio o la linea M1 (rossa) fino a Lotto. Subito dopo la partita, per facilitare l’uscita dei tifosi dallo stadio, su disposizione della questura saranno chiuse le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta e il pubblico potrà utilizzare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto o raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto.

Le linee 16 (del tram) e 90/91 (la circolare) sono state potenziate con vetture aggiuntive. Inoltre tra la stazione dei bus di Lampugnano e lo stadio è statto previsto un servizio navetta. In vista della partita verranno modificate alcune linee del servizio di trasporto pubblico: subiranno modifiche la linea 16 del tram, la linea 49, le linee 64 e 80 e la linea 98. Per il dettaglio delle modifiche si può consultare il sito di Atm.