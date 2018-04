Giornata di grande calcio oggi, mercoledì 4 aprile, a Milano. Alle ore 18.30 allo stadio Meazza di San Siro va in scena il "derby della Madonnina" tra Milan e Inter, recupero della 27esima giornata di Serie A. Per raggiungere lo stadio sarà possibile utilizzare la metro lilla M5 fino a San Siro stadio o la metro rossa M1 fino a Lotto, con interscambio con la M5. Sulla M1 saranno in servizio treni aggiuntivi e sarà inoltre incrementato il personale di stazione per assistere i passeggeri. Per chi invece vuole utilizzare i mezzi di superficie, le linee 16 (tram) e 90/91 (filobus) sono state potenziate con vetture aggiuntive, mentre è disponibile un servizio navetta tra Lampugnano e lo Stadio.

Le modifiche a tram, autobus e metro

In occasione della partita, diverse linee di tram e autobus modificano i percorsi in zona stadio. Sulla linea 16, nella fase di afflusso, viene soppressa la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento (tra afflusso e deflusso), la linea modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In fase di deflusso, viene soppressa la fermata di via Dessié prima di piazza Axum. La linea 49 da due ore prima dell’inizio del match modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini con transito in via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Le linee 64 e 80 dalla fine della partita per un’ora, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto. La linea 78 dalla fine della partita per un’ora, modifica il percorso in direzione Bisceglie tra via Diomede/Sant’Elia e via Patroclo, mentre in direzione Govone tra via San Giusto e via Pinerolo. La linea 98, infine, dalla fine della partita per un’ora modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2: dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare. Su disposizione della questura, a partire dal termine della partita, le stazioni metro di San Siro Ippodromo e Segesta (sulla linea lilla, M5) saranno chiuse. Di conseguenza i treni non effettueranno le fermate. In alternativa sarà possibile utilizzare le stazioni San Siro Stadio e Lotto.