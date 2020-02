Serata di gala allo stadio Meazza di San Siro per il derby tra Inter e Milan. Previsto un afflusso altissimo di pubblico per una gara da record di incassi. La partita inizierà alle 20.45. Molti i vip attesi in tribuna, tra cui Simona Ventura, Claudio Bisio, Rosario Fiorello, Amadeus, Ale&Franz, Jake La Furia, Enrico Ruggeri, Paolo Bonolis, Elenoire Casalegno, oltre a moltissimi ex giocatori delle due squadre milanesi tra cui Christian Vieri, Nicola Ventola, Walter Samuel, Esteban Cambiasso e il ct della nazionale Roberto Mancini. Per l'occasione Atm ha previsto un servizio straordinario dei mezzi pubblici.

Derby Inter-Milan e San Siro: informazioni e orari dei mezzi Atm

Sul sito di Atm sono disponibili tutte le informazioni utili per raggiungere lo stadio in tempo per la partita. Per raggiungere lo stadio in metropolitana è consigliato usare la linea M5 fino a San Siro Stadio o la linea M1 fino a Lotto.

Come sempre in questi casi, su disposizione della Questura, dal termine della partita a fine servizio saranno chiuse le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta. Anche all'uscita dallo stadio è quindi necessario raggiungere le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto.

Bus, tram e navette speciali dal parcheggio Lampugnano

Per chi sceglie di lasciare la macchina nel parcheggio di Lampugnano è previsto un servizio di navette che garantisce il collegamento con lo stadio. Potenziate anche le linee di superficie 16 e 90/91 con vetture aggiuntive.

Prima dell’inizio della partita, viene cancellata la fermata della linea 16 in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In uscita dallo stadio, viene cancellata la fermata di via Dessié prima di piazza Axum. Da due ore prima dell’inizio della partita la linea 49 modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine della partita per un’ora circa, stessa modifica in direzione Lotto M1/M5; in direzione piazza Tirana, stessa deviazione percorrendo via Novara anziché via San Giusto. Linee 64 e 80: dalla fine della partita per un’ora circa, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto. Linea 98: dalla fine della partita per un’ora circa, la linea modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2. Dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare.