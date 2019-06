Ancora un incidente stradale nel weekend appena trascorso lungo le strade lombarde. Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un schianto avvenuto lungo la strada provinciale 9 nota come Quinzanese tra due auto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Dello, comune dove si è verificato l'incidente, le due auto si sarebbero scontrate in un frontale avvenuto all'altezza del chilometro 14. Dopo l'impatto, la Kia si è schiantata contro un guardrail mentre la secondo auto, una Panda ha arrestato la sua corsa subito dopo lo scontro nel quale ha avuto la peggio: l'uomo alla guida della vettura Fiat infatti è stato soccorso e trasportato d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia in codice giallo.

Chiusa la strada provinciale 9 per tutta la sera

Tre le ambulanze giunte sul luogo dell'incidente: due di questi hanno soccorso padre e figlio a bordo della Kia gialla praticamente distrutta dall'incidente, l'uomo insieme con il figlio 16enne è stato trasportato al Civile di Brescia. Le loro condizioni non sarebbero gravi. La strada intanto è stata chiusa nel tratto tra Dello e Azzano dove per tutta la serata le vetture hanno camminato con senso unico alternato per permettere i rilievi del caso: il traffico normale è stato ripristinato solo in serata dopo che sono stati recuperati tutti i mezzi. Ora saranno i carabinieri di Dello a chiarire cosa sia accaduto e cosa abbia provocato l'incidente tra le due vetture.