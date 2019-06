in foto: Amanda Knox all’aeroporto di Linate

È uscita a testa bassa, protetta dalla madre, dal fidanzato Christopher e dai suoi avvocati, e ha lasciato l'aeroporto milanese di Linate senza fare dichiarazioni ai cronisti. Amanda Knox torna in Italia per la prima volta dopo l'assoluzione definitiva dall'accusa di aver partecipato all'omicidio della studentessa britannica Meredith Kercher a Perugia nel novembre del 2007.

Ha lasciato l'aeroporto a testa bassa e in silenzio

Amanda Knox aveva lasciato il nostro Paese nell'autunno del 2011 dopo la scarcerazione. È arrivata con un volo della AerLingus. Ha lasciato lo scalo in silenzio, con i capelli raccolti, una giacca chiara e una maglia scusa. Sulle spalle uno zaino. Di fronte all'assalto di fotografi e giornalisti ha tirato dritto senza parlare con nessuno. Salita in macchina, ha abbracciato il fidanzato e si è allontanata in direzione di Modena dove prenderà parte al Festival della giustizia penale.

Parteciperà al Festival della giustizia penale a Modena

L'evento in programma a Modena è organizzato dalla Camera penale di Modena e da "Italy Innocence Project". Il tema dell'evento è quello dell'errore giudiziario e il panel in cui interverrà Amanda Knox si intitola "Il processo penale mediatico". La 31enne negli Stati Uniti ha partecipato a molte iniziative promosse da "Innocent project".