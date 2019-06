in foto: Lo scatto da un milione di like di David Beckham

Ha raccolto quasi un milione di like in meno di 24 ore il selfie di David Beckham a Milano davanti al Duomo: il giocatore ha postato la sua foto nella quale abbraccia il figlio Romeo, sul seguitissimo profilo Instagram. Si tratta di un ritorno nel capoluogo lombardo per l'ex calciatore che ha militato tra le fila del Milan nel 2009 e nel 2010. E infatti nella didascalia della foto si legge il commento e la dedica di Beckham per la città: "Loving Milan", ha scritto il marito di Victoria. Una foto che ha fatto il giro del web in pochissimi minuti diventando virale tanto da raccogliere like e soprattutto commenti di ammiratori e ammiratrici che hanno sperato di incontrarlo nella calda serata milanese. La stessa foto è stata condivisa anche dal figlio Romeo, avuto dalla moglie Victoria, insieme agli tre, Brooklyn, Cruz e Harper, che ha ringraziato il padre per "la pazzesca giornata insieme".

David Beckham presenterà a Milano la sua linea di prodotti beauty

Una gita per le strade di Milano proseguita anche oggi e testimoniata anche in questo caso da una storia Instagram che il calciatore ha condiviso con i propri follower: Beckham ha infatti postato la foto di una pizza mangiata sempre in compagnia del figlio Romeo che lo ha accompagnato in questa due giorni milanese. Poco dopo la stessa pizzeria che ha accolto l'ex calciatore ha condiviso lo scatto con lui. Beckham questo pomeriggio sarà impegnato nella presentazione della linea dei suoi prodotti beauty sviluppata in collaborazione con l'Oreal.