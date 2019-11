Sanzioni per 9mila euro, due banchi che vendevano alcol sequestrati. Questo è il bilancio dell'operazione messa in campo ieri sera dall'Unità Annonaria e Commerciale della Polizia Locale nei confronti di due esercizi commerciali che vendevano alcol ai minori dopo la mezzanotte e che non rispettavano le norme sul commercio in vigore. Le operazioni programmate hanno avuto luogo nell'area della Darsena, nell'ambito di un piano deciso già quest'estate per contrastare gli illeciti nell'ambito della movida e della vendita di alcolici. L'intervento non è stato deciso casualmente, tanto che in questa occasione erano stati allertati anche i mezzi per procedere a un eventuale sequestro. Il regolamento prevede che i banchi per lo street food e la vendita debbano cambiare di posto ogni due ore ed essere a distanza di 250 metri l'uno dall'altro. I due in questione non avevano rispettato le regole e sono stati quindi multati e sequestrati.

Darsena, controlli antimovida e sequestri ai camion bar della zona

"La Polizia Locale prosegue nell’attività di controllo del territorio verificando il rispetto delle regole, sanzionando quelle attività che possono danneggiare la regolarità del commercio, con particolare attenzione a chi vende alcol a minori e in orari non consentiti". Lo ha dichiarato in una nota la vicesindaca Anna Scavuzzo. I due esercizi in particolare avevano venduto alcolici a ragazzi minorenni e dopo la mezzanotte, non rispettando quindi il regolamento per la vendita di alcolici. Entrambi sono stati sequestrati: le multe comminate sono state di 9mila euro.