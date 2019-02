in foto: Foto di repertorio

Non c'è stato nulla da fare per l'uomo a bordo della moto rimasta coinvolto nell'incidente avvenuto giovedì pomeriggio nel Bresciano, a Darfo Boario Terme, il centauro è morto sul colpo dopo il violento impatto. L'incidente si è verificato lungo via San Martino, all'altezza del supermercato MD: a scontrarsi in un tragico frontale una Fiat Panda e una motocicletta di grossa cilindrata. A bordo dell'auto una coppia, marito e moglie di rispettivamente 57 e 53 anni, che hanno riportato gravi lesioni e per questo sono stati trasportati immediatamente all'ospedale di Esine. Ad avere la peggio è stato però il centauro, un 51enne di Piancogno, che a causa dell'impatto è stato sbalzato sull'asfalto a diversi metri di distanza dal luogo dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 ma nonostante le cure immediate, per lui non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco insieme con la polizia locale e i carabinieri di Darfo che si sono mossi per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire la dinamica del sinistro: stando alle prime ipotesi le due auto stavano provenendo da direzioni opposte quando si sono scontrate frontalmente, forse per un sorpasso mal calibrato.