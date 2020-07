in foto: (Immagine di repertorio)

È finito in manette con l'accusa di stalking l'uomo che per almeno quattro anni avrebbe molestato la vicina di casa di 71 anni insultandola e minacciandola e in numerose occasioni avrebbe gettato rifiuti nella sua proprietà. Una situazione alla quale è stato posto fine dopo che la donna ha deciso di denunciare l'uomo.

Teatro della vicenda il comune del Bresciano di Darfo Boario Terme dove l'uomo dal 2016 al 2020 ha secondo l'accusa molestato, prima verbalmente, e poi mediante ripetute e continue frasi offensive e minacciose, la vicina di casa di 71 anni. Gli atti persecutori avrebbero avuto luogo sempre e solo nella sfera condominiale. Secondo quanto raccontata dalla malcapitata che ha poi sporto denuncia nei confronti dello stalker, quest'ultimo avrebbe per lungo tempo gettato rifiuti di ogni genere nella proprietà della donna. Per questo l'anziana avrebbe vissuto per tempo in un continuo stato di ansia oltre che di timore per la propria incolumità tanto da costringerla a cambiare le sue abitudini. La donna negli ultimi tempi ha infatti evitato di fruire degli spazi esterni della sua abitazione per evitare di incappare nel vicino di casa.

I carabinieri dopo aver accolto la denuncia della donna hanno dato il via alle indagini che si sono concluse con la richiesta di una misura cautelare a carico dello stalker bresciano che è stata poi emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia.