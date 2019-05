Un bambino di 11 anni è stato investito a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, nel pomeriggio di giovedì. Il piccolo stava tornando a casa da scuola quando un'auto lo ha travolto scaraventandolo a terra: soccorso dal 118 è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Civile pediatrico di Brescia. Il grave incidente si è verificato intorno alle 14.30 in corso Lepetit: il bambino, non si sa se in compagnia di qualcun altro, stava attraversando la strada nei pressi della ex Standa, poco distante dal municipio. È in quel momento che è sopraggiunta una vettura che lo ha centrato in pieno: l'impatto è stato violento tale da sbalzare il piccolo sull'asfalto. Immediato l'intervento dei soccorritori che sono giunti sul posto con due ambulanze e un'auto medica, poco dopo si è aggiunto anche un elicottero alzatosi da Brescia.

Il bambino ricoverato all'ospedale Civile pediatrico di Brescia in codice rosso

Le condizioni del bambino sono apparse infatti subito critiche tali da richiedere l'ausilio di un'eliambulanza che ha trasportato il piccolo ai vicini Spedali Civili dove è giunto in codice rosso. Secondo le prime informazioni non sarebbe comunque in pericolo di vita e sarebbe rimasto sempre cosciente: a dare l'allarme è stata una passante che ha allertato i soccorsi spiegando poi alle forze dell'ordine anche quanto accaduto. Saranno gli agenti ora a ricostruire la dinamica dell'incidente e anche a chiarire la posizione dell'automobilista che ha travolto il bambino.