in foto: Daniele Bertolini (Foto Facebook)

Un 18enne è morto dopo essere stato travolto da un auto in corsa guidata da un uomo ubriaco. La vittima è Daniele Bertolini, giovane residente nella frazione di Bugo, a Buglio in Monte, ucciso in un tragico scontro a bordo della sua moto. E' successo intorno alla mezzanotte di venerdì scorso, lungo la statale 38 dello Stelvio, all’altezza di Castione Andevenno. Il ragazzo stava tornando a casa, dopo una serata trascorsa insieme agli amici a Sondrio, quando è stato travolto da una Volkswagen Passat, guidata da un uomo di 38 anni, di origini bosniache, ubriaco. Dai test per alcol e droga è emerso che aveva un tasso di alcol nel sangue pari ad oltre 1,5 grammi per litro, molto al di sopra della soglia massima prevista dalla legge. Il conducente è stato arrestato per omicidio stradale. Domani è prevista l’udienza di convalida. Il motorino e la macchina sono stati sottoposti a sequestro.

Morto 18enne di Sondrio

Daniele è morto in un terribile incidente stradale: è stato scaraventato al suolo dopo essere stato colpito in pieno dall'auto guidata dal trentottenne. Secondo le prime ricostruzioni, l'autista avrebbe invaso la corsia contromano, centrandolo e facendolo cadere rovinosamente. L'impatto sull'asfalto ed il volo non gli hanno lasciato scampo, ed è morto sul colpo nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118, che anno tentato più volte di rianimarlo ma non c'è stato purtroppo nulla da fare.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Su Facebook amici e conoscenti hanno lasciato un pensiero per lui. Un ragazzo "semplice e meraviglioso, che riusciva a farsi amare da tutti, nel fiore dell'età". A mandare un messaggio di vicinanza alla famiglia della giovane vittima della strada, anche il sindaco di Chiavenna, Luca Della Bitta: "La morte del giovane Daniele Bertolini ci lascia senza parole. Una vita spezzata nel momento in cui iniziava a fiorire. Il cuore è colmo di tristezza ma anche di una profonda rabbia: perché certe cose non devono accadere! Insieme a tutta la comunità della Provincia di Sondrio sono vicino ai genitori, ai familiari, agli amici. Ciao Daniele".