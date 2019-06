in foto: Damiano Magri, 37enne di Pedrengo, Bergamo

Damiano Magri, 37 anni, è morto la scorsa notte in un incidente avvenuto mentre era in sella alla sua moto a Pedrengo, provincia di Bergamo, il paese dove viveva. Stando a quanto ricostruito, non sarebbero rimaste coinvolte altri veicoli. Il motociclista avrebbe fatto tutto da solo: avrebbe prima perso il controllo della sua Vespa, per cause ancora da stabilire, e poi si è schiantato contro un cordolo della strada. L'incidente è avvenuto nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno in via Papa Giovanni XXIII a Paderno.

Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Seriate

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'auto medica. L'uomo, però, era già morto e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato ben presto inutile. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Seriate. Secondo quanto ricostruito sul Giorno, il 37enne probabilmente stava facendo rientro a casa, quando ha improvvisamente perso il controllo della sua Vespa. L'uomo ha sbattuto violentemente la testa a terra in seguito alla caduta ed è morto praticamente sul colpo. Il casco, che si è slacciato, è stato ritrovato non molto distante dalla motocicletta. Damiano Magri aveva un figlio di circa 8 anni, era separato e lavorava come impiegato. I funerali si terranno il prossimo 10 giugno a Pedrengo.