in foto: Immagine di repertorio

Notte di paura a Dalmine, nella provincia di Bergamo, dove alcuni residenti sono stati bruscamente svegliati da un tremendo boato. Alcuni malviventi hanno infatti fatto saltare in aria con dell'esplosivo un bancomat in pieno centro, in viale Mazzini, proprio di fronte alla parrocchia del paese. L'esplosione è stata talmente violenta che molti cittadini, allarmati, hanno avvertito prontamente le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Treviglio, che hanno effettuato i rilievi del caso e fatto partire le indagini.

Questa mattina, inoltre, sul posto sono dovuti intervenire anche gli artificieri, dal momento che parte dell'esplosivo utilizzato dai malviventi per mettere a segno il colpo non è esploso. Gli artificieri hanno messo in sicurezza l'area e fatto brillare l'esplosivo residuo. I militari dell'Arma hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza nella speranza di identificare gli autore del furto: ancora da quantificare il bottino.