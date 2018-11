in foto: Il precedente: il camion su cui tre ragazzini minorenni afgani arrivarono in Italia nel 2016

Hanno viaggiato dall'Afghanistan fino alla Brianza da soli, compiendo l'ultima parte del lungo viaggio, da Belgrado a Lentate sul Seveso, nascosti nel rimorchio di un tir. Protagonisti dell'odissea tre ragazzini minorenni. Dal loro Paese sono riusciti a raggiungere in qualche modo, ancora poco chiaro, la capitale della Serbia. Lì si sono nascosti tra i divani trasportati da un autotrasportatore fino alla meta del suo viaggio, una ditta di Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Quando il camionista ha aperto il portellone posteriore del camion ha trovato i tre, due sedicenni e un quindicenne, nascosti tra i divani e i cuscini che trasportava. Dopo l'iniziale sorpresa l'uomo ha chiamato i carabinieri. I militari dell'Arma hanno provveduto a tranquillizzare e rifocillare i tre minorenni, che non parlano italiano. I ragazzini sono stati poi visitati e affidati a un istituto religioso che si prenderà temporaneamente cura di loro. Resta da capire come abbiano fatto i giovanissimi a raggiungere dall'Afghanistan la Serbia: un viaggio lunghissimo e sicuramente arduo che fa ben capire quanta voglia avessero i tre di lasciarsi alle spalle le difficili condizioni del loro Paese e di mettersi alla ricerca di una vita e di un futuro migliori.

Il precedente nell'aprile del 2016

La vicenda ricorda molto da vicino quanto accaduto nell'aprile del 2016, quando i carabinieri della compagnia di Corsico, vicino Milano, scoprirono tre ragazzini afghani di 17 anni nascosti nel rimorchio di un tir. In quella circostanza i minori avevano pagato cinquemila dollari a testa al camionista, un cittadino romeno che era poi stato arrestato. I ragazzini avevano viaggiato in condizioni di estremo pericolo e disagio, nascosti tra alcuni bancali.