in foto: Un agente di polizia mentre utilizza il taser

Da oggi, mercoledì 5 settembre, parte anche a Milano la sperimentazione del taser, la nuova arma in dotazione alle forze dell'ordine. Polizia di Stato, carabinieri e militari della guardia di finanza del capoluogo lombardo, dopo aver affrontato un periodo di formazione, potranno utilizzare la pistola a impulsi elettrici, già in uso in circa 107 Paesi ma il cui utilizzo non ha mancato di sollevare critiche. Si tratta di un'arma alternativa alla pistola già in dotazione alle forze dell'ordine e che secondo quanto reso noto dalla polizia in una nota "ha la funzione di gestire situazioni particolari in cui è necessario inibire i movimenti di una persona". Il taser modello X2 è simile a una normale pistola, ma più grossa e visibile per via del suo colore giallo. Emette un raggio laser, che ha la funzione sia di prendere la mira sia di dissuadere il soggetto contro cui viene puntato, e di una cartuccia uncinata che si attacca ai vestiti della persona colpita e gli trasmette una scarica elettrica che ne blocca i movimenti per circa 5-6 secondi.

La sperimentazione sull'utilizzo del taser, partita oggi in 12 città italiane (oltre a Milano, ci sono anche Torino, Genova, Padova, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Caserta, Napoli, Brindisi, Catania e Palermo), durerà tre mesi: dopo questo periodo si capirà se l'arma entrerà a fare parte ufficialmente delle dotazioni delle forze dell'ordine. A Milano con il taser saranno inizialmente equipaggiate due pattuglie del Nucleo radiomobile dei carabinieri, i cui capi saranno gli unici a poter utilizzare l'arma, oltre ad alcune volanti della polizia e ad alcuni militari della guardia di finanza. Tanti i dubbi sulla pericolosità del taser: non è ancora stato provato senza ombra di dubbio, ad esempio, se la scossa possa comportare il rischio di arresto cardiaco per il soggetto colpito. Per questo alle forze dell'ordine sarebbe stato ordinato di sparare i dardi all'altezza delle gambe dei soggetti pericolosi. In ogni caso, dopo ogni utilizzo (che resterà registrato in una memoria della pistola) dovrà essere chiamata l'ambulanza.