in foto: Immagine di repertorio

Si sono messi in viaggio mercoledì pomeriggio da Milano in direzione del mare: la loro intenzione era probabilmente quella di raggiungere la Liguria per trascorrere una giornata fuori porta. La fuga di un ultraottantenne e della sua fidanzata è stata però bloccata dalla polizia di Borgio Verezzi in provincia di Savona: gli agenti li hanno fermati a bordo della loro auto prima che i due riuscissero a raggiungere la bella e nota località di mare e li hanno multati.

Il sindaco di Borgio Verezzi: Sono degli incoscienti

A dare notizia dell'ennesimo increscioso episodio di inciviltà è stato il sindaco Renato Dacquino che li ha definiti "incoscienti": "Dalla loro superficialità e stupido egoismo nasce il rischio di contagi, possibile non rendersene conto? Il buon esempio è importante, le persone adulte sono doppiamente responsabili", le parole del primo cittadino. L'episodio si è verificato mercoledì pomeriggio.

Una donna di 60 anni multata mentre prende il sole in spiaggia

Un episodio simile si è verificato la scorsa settimana quando una donna di 60 anni è stata sorpresa dai carabinieri mentre era intenta a prendere il sole sulla spiaggia di Santa Margherita Ligure, rinomata località balneare del Golfo del Tigullio. La donna, residente a Monza, incurante dei divieti di spostamento e delle raccomandazioni a restare in casa per evitare l'ulteriore diffusione del contagio da Coronavirus, aveva deciso di raggiungere comunque la sua casa al mare a "Santa" (come viene spesso chiamata la località da milanesi e brianzoli).