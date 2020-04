in foto: (Archivio Lapresse)

La conta, mai piacevole, dei morti ha raggiunto quota 1.998 nelle Rsa in provincia di Bergamo a partire dallo scorso 1 gennaio. Il dato, confrontato con lo stesso periodo dell'anno scorso, vede un incremento di ben 1.322 decessi in più, poiché nel 2019, nei primi quattro mesi dell'anno, erano spirate "solo" 676 persone. A rendere noto il drammatico dato è stato il procuratore della Repubblica facente funzioni di Bergamo, Maria Cristina Rota, a seguito dell'indagine aperta dopo 13 esposti che riguarda altrettante strutture. In totale, nella Bergamasca, sono solo otto le Rsa che hanno ricevuto pazienti Covid per alleggerire il peso sugli ospedali. A riguardo, è stata aperta un'inchiesta ancora a carico di ignoti per epidemia colposa e omicidio colposo.

Degani, presidente Uneba: Nelle Rsa situazione ancora complessa

Sulla situazione nelle Rsa, il presidente dell'Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale), Luca Degani, ha parlato a Fanpage.it, rivelando che "è ancora complessa. Bisognerebbe iniziare in tutta l'area territoriale lombarda il tamponamento di tutti gli ospiti presenti nelle strutture socio sanitarie – ha continuato Degani -, con l'obiettivo di capire se è possibile o meno garantirne l'isolamento e quindi anche la tutela delle persone in strutture e dei lavoratori" Il presidente dell'Uneba spiega poi che "da questo punto di vista il tamponamento completo non c'è stato ad oggi, e non è ancora stato completato – anche se c'è stata maggiore attenzione – il tamponamento completo di tutti gli operatori socio sanitari e non presso strutture per anziani e disabili. Soprattutto in vista della "Fase 2″ avere la certezza dello status degli ospiti e degli operatori potrebbe permettere una maggiore garanzia di sicurezza pubblica".