Incidente sul lavoro questa mattina a Cusago, in provincia di Milano. Un uomo di 33 anni, T.E. le iniziali del suo nome, si è ferito a un braccio. L'episodio, secondo quanto riferito in una nota dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 8 all'interno di una macelleria che si trova in via Guglielmo Marconi. L'uomo, di professione macellaio, era intento a tagliare un pezzo di carne quando per cause da accertare, ma in ogni caso accidentali, si è conficcato la punta di un coltello nel gomito sinistro. Sul posto sono intervenute due ambulanze, oltre ai carabinieri della compagnia di Corsico e agli agenti della polizia locale.

I soccorritori del 118, intervenuti in codice giallo, hanno prestato le prime cure al macellaio, che nell'incidente si è procurato una ferita penetrante al gomito con conseguente perdita di sangue. Le sue condizioni hanno poi suggerito il trasporto in ospedale: l'uomo è stato caricato su un'ambulanza e portato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano, dov'è arrivato circa mezz'ora dopo l'infortunio. Le condizioni del macellaio non sono gravi. Pochi i dubbi sulla dinamica dell'episodio: si sarebbe trattato di un incidente avvenuto probabilmente per una distrazione. Pochi minuti prima si era verificato un altro incidente sul lavoro in un'azienda di Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza: un uomo di 41 anni è caduto da un macchinario da circa un metro e mezzo d'altezza, riportando per fortuna solo lievi ferite. Ma gli infortuni sul lavoro continuano purtroppo a essere un dramma quasi quotidiano.