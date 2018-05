in foto: Esterno del Teatro alla Scala (Wikipedia)

Paura nel pomeriggio di oggi nel "tempio della lirica", il Teatro alla Scala di Milano. Poco dopo le 13 alcuni pezzi di cornicione si sono staccati dalla volta del porticato dell'edificio progettato dal Piermarini, cadendo per terra. Per fortuna in quel momento nessuno si trovava sotto al porticato e l'incidente non ha fatto registrare feriti. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco, che hanno transennato la zona del crollo e cercheranno adesso di capire perché si sia verificato il distaccamento. Tra le ipotesi dei tecnici quella che le recenti e intense piogge, unite al caldo, abbiano danneggiato l'intonaco facendone gonfiare e cadere alcune parti. I tecnici dovranno adesso sincerarsi che non vi siano pericoli di crolli in altre zone della volta del porticato.

Ieri pomeriggio un episodio simile si era verificato in via Manara, vicino al tribunale di Milano. In quella circostanza, purtroppo, i calcinacci caduti da un palazzo hanno colpito alla testa una donna di 65 anni. La signora è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in codice giallo al Policlinico. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi: la donna se l'è cavata con un trauma cranico. Sul luogo della caduta, all'altezza del civico 5, sono poi arrivate anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area.